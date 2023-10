Cargando...

Bolivia

Ante las recientes declaraciones del presidente Luis Arce Catacora, sobre la no participación de sectores sociales en el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado Héctor Arce arremetió contra el mandatario y lo calificó de "mentiroso y traidor".

El diputado 'evista' aseguró que en dentro el congreso existe la participación de todos los sectores sociales y que esto está siendo verificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Es vergonzoso que un presidente producto de la desesperación sea tan mentiroso, Lucho Arce usted es un mentiroso que manipula la información. Las organizaciones sociales están participando. Es vergonzoso como sus ministrillos le hacen meter la pata", declaró.

Ante la ausencia de dirigentes de sectores sociales que aseguraron no participar del congreso por no ser legítimo, el diputado Arce asegura que los que no asistieron son "dirigentes truchos" que no representan a sus sectores.

Ante esas afirmaciones en el programa QNMP, de Red Uno, Vidal Gómez, dirigente de la confederación de interculturales, indicó que el congreso fue amañado y que no cumplieron con los acuerdos.

Cargando...

"Este congreso ha sido amañado, este congreso se ha hecho a medida para que el hermano Evo Morales sea lanzado como candidato. Nuestro presidente está preocupado en la estabilidad económica, reactivación económica más que en candidatura. Nosotros tuvimos una reunión del Pacto de Unidad donde se ha acordado un pacto de caballeros que no vamos a tocar temas de candidaturas hasta el 2024. Pero ellos no han respetado", aseguró Gómez.

Para el diputado 'evista' el presidente Arce "no es líder ni de su barrio", y cree que su entorno lo empuja a mantenerse en el poder.