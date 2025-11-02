Diputados fueron convocados para su primera sesión preparatoria el 4 de noviembre

Para este martes está confirmada la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, que dará inicio a partir de las 10:00 horas, en la cual se conformará la directiva cameral.

Según anticiparon miembros de la bancada Libre, de acuerdo con el reglamento, les corresponde ocupar la segunda vicepresidencia en ambas cámaras.

José Ormachea, senador de Libre, explicó que “le corresponde a la bancada de Libre, como bancada de bloque de minoría, la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores y de Diputados; además de la tercera secretaría de ambas cámaras”. Este posicionamiento refleja la distribución de cargos que establece la normativa interna del Congreso.

Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) también confirmaron que este martes se conformará la directiva en la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, indicaron que aún no se tiene una fecha definida para la sesión de instalación, aunque no se descarta que se realice el miércoles.

El pasado viernes, los diputados y senadores salientes llevaron a cabo su última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, culminando un período de cinco años caracterizado, sobre todo, por episodios de violencia y por constantes críticas debido a la escasa cantidad de sesiones realizadas.

