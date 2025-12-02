Diputados reanudará sesión para debatir ley de designación de vocales del TSE

El diputado Alejandro Reyes, de la alianza Unidad, informó este lunes que la Cámara de Diputados retomará la sesión que se encontraba en cuarto intermedio con el objetivo de debatir el proyecto de Ley de Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), norma que proviene de la Comisión de Constitución.

Reyes destacó la importancia de avanzar con celeridad en el tratamiento del documento legislativo, debido a su extensión y relevancia institucional.

“Tenemos esta sesión que estaba en cuarto intermedio y lo ideal es que podamos avanzar rápidamente con el proyecto de ley que viene de la Comisión de Constitución. Yo creo que también vamos a tener humo blanco ahí, a pesar de que hay uno que otro incordio, porque es una ley medianamente larga, de 41 artículos. Esperamos tener humo blanco al terminar esta jornada”, declaró.

Resolución aprobada por más de dos tercios

El legislador también recordó que el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, por más de dos tercios de votos, la resolución que ratifica que la Asamblea es la única instancia constitucionalmente facultada para la preselección y designación de autoridades judiciales.

“Con una mayoría de más de dos tercios se ha aprobado esta resolución, lo que significa que hay voluntad política suficiente para poder correr rápidamente con los plazos”, afirmó.

Reyes subrayó que la aprobación de esta resolución evidencia un consenso amplio para avanzar en los procesos legislativos pendientes y fortalecer la institucionalidad democrática del país.

Mire el video:

