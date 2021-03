Director del Canal de Suez dice está considerando descuentos para embarcaciones afectadas por el bloqueo

Cargando...

EL CAIRO, 28 mar (Reuters) - La Autoridad del Canal de Suez está considerando descuentos para las embarcaciones afectadas por el bloqueo causado por un buque portacontenedores varado, dijo el domingo su presidente.

Osama Rabie también le dijo a Al Arabiya TV que el canal estaba perdiendo entre 13 y 14 millones de dólares en ingresos diarios después de detener el tráfico debido al barco varado y que 369 embarcaciones estaban esperando para transitar el canal.

