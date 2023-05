"Dormían en medio de la basura": Rescatan a 3 menores que vivían en pésimas condiciones

Cochabamba, Bolivia

Encontraron a tres menores de 5, 8 y 14 años que vivían en pésimas condiciones en un domicilio de la zona de la laguna Alalay y prácticamente abandonados. Los dos niños y el adolescente dormían entre la basura y desorden. El papá sería bebedor consuetudinario.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) junto a la Policía verificaron la situación en que estaban, los rescataron y trasladaron a un centro de acogida. Además, los llevaron a sus oficinas para realizarles un abordaje psicológico.

Fue una ciudadana, que vio a uno de los pequeños en pésimo estado de salud, que hizo la denuncia.

"Había visto a un niño que bajó de un trufi vomitando excesivamente y lo auxilié, soy del área de salud. Entonces, con la señora de la tienda lo hemos auxiliado y ver la manera de recuperarlo. Me dijo que vivía a tres calles, lo acompañé. Indague con algunos de la tienda y me dijeron que si eran vecinos de acá. Llegamos a la casa y lastimosamente, estaba cerrada. Llamé a su papá, el niño me pasó su número, no contestaba", contó la denunciante.