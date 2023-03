Dos niñas terminan hospitalizadas tras romperse el juego que usaban en el parque frente a su colegio

Cochabamba, Bolivia

Ayer, dos niñas salieron de su colegio, como normalmente lo hacían, pero una tragedia les impidió regresar a casa.

Las pequeñas decidieron ir a jugar al parque que está frente a su colegio. Sin embargo, al subirse a uno de los juegos mecánicos, este se desprendió, se partió en dos y las menores resultaron gravemente heridas al salir volando, pues cayeron de cabeza contra el pavimento. Sucedió en la OTB Barrio Policial.

Una de ellas tiene un golpe muy fuerte en la cabeza, empezó a convulsionar y la otra tendría una lesión compleja y severa en la zona del cuello. Ambas fueron trasladadas a centros hospitalarios.

Vecinos reclaman la falta de mantenimiento y atención por parte de la alcaldía, por tener este tipo de juegos gastados en los parques de la ciudad.

"Mi hija se encuentra internada en el hospital. No sé qué tiene mi hija porque no puede andar, dice que le duele. No me dijeron qué tiene exactamente, ayer en la tarde le estaban haciendo los estudios. No puede mover la derecha, en todo el cuerpo tiene hematomas que son notables. Es un golpe muy fuerte", contó Marlene Cáceres, mamá de Darling.