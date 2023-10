Drama en el oncológico: Julián llegó desde el Beni hace tres meses, está solo y necesita una operación

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Las protestas de pacientes con cáncer y familiares exigiendo mejores condiciones para tratar esta enfermedad son cada vez más comunes y se extienden por todo el país.

Siendo octubre es el mes de la lucha contra el cáncer, conocemos las historias de quienes les ha tocado enfrentar esta lucha.

Uno de ellos es Julián Yubánure, que llegó desde el Beni hace tres meses con la esperanza de recibir tratamiento en el oncológico de Santa Cruz. Padece un tumor en la pierna. Tuvo que dejar a sus hijos, quienes aún estudian en colegio. Sin embargo, aún necesita una operación y pasa los días en una banca del centro médico.

De ocupación albañil, Julián tiene 37 años de edad y es padre de tres niños. Julián sufrió un accidente de tránsito, la parrilla de la moto golpeó su pierna izquierda. Tres años después, eso le generó un tumor

"El tumor fue creciendo y fregó (dañó) mi hueso por ese motivo estoy en el oncológico ahorita", contó.

Sin embargo, no pudieron realizarle el tratamiento necesario en el Beni y fue derivado a Santa Cruz. Él llegó en flota, con una pequeña maleta, solo y apoyado en un par de muletas.

"Yo estoy durmiendo adentro del oncológico en la banqueta, ahí es mi cama. Estoy solito aquí. Mis hermanos como que se olvidaron, no me quieren ayudar, ni llaman. Ya son tres meses que estoy durmiendo ahí. Ahorita lo que espero es una cirugía, pero no tengo esa posibilidad, los recursos", agregó.

La operación que necesita es para colocarle una prótesis.

"(Me han dicho) el tumor que tengo se puede operar. Ya estoy haciendo quimioterapia. Lo que necesito es una prótesis, son unos 16 mil bolivianos, ya hice cotizar, pero es el monto de dinero que no tengo", comentó.

A pesar de todo esto, pensar en sus hijos le anima a seguir luchando por su vida.

"Yo quiero sanar, yo quiero salir de esto. Tengo a mis hijos en el Beni, son tres, dos en el colegio y una con su madre. Es por ellos que quiero seguir adelante y por eso me vine acá", afirmó.

Actualmente, supera el día el día con el apoyo de las personas solidarias.

"El dinero que me llega es de las personas de buen corazón. A veces, los guardias del oncológico me ayudan en el almuerzo, me dan su platito de comida", explicó.

Por eso, pide el apoyo de la población para operarse y volver con su familia. Pueden comunicarse con él al teléfono 67 88 28 94

"Que me puedan ayudar con un granito de arena que se pueda. Paro en el oncológico, yo vivo aquí nomás, ya hace tres meses que estoy aquí, no salgo, no conozco más allá, vine de la terminal aquí directo", reveló.

Además, mientras Julián nos contaba su historia Patricia Ibarra, otra paciente que también tiene cáncer, escuchó todo, se conmovió y se solidarizó con él. Entonces, decidió entregarlo los 10 bolivianos que tenía, él al principio no quiso aceptar, pero ante la insistencia de la señora, guardo el dinero y se lo agradeció con mucha emoción.

"Le di porque me da pena, yo también tengo hijos así jóvenes, cualquier cosa pasa, desgracias, tengo pena de la gente cuando andan así. Hay que ayudar al prójimo cuando se tiene. Yo también soy enferma, me están haciendo quimio", contó mostrando su cabeza y con lágrimas en los ojos.

Como dicen, los que menos tienen son los que más dan. Ambos esperan completar sus tratamientos y poder superar esta etapa para volver a abrazar a sus hijos.