Eber Rojas declaró por el caso 'coimas' y luego participó en la posesión de Eduardo Del Castillo

La Paz, Bolivia

Eber Rojas, máximo dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb) declaró por el caso 'coimas' en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, luego de ser acusado por supuestamente haber recibido dinero del exministro Juan Santos Cruz, que provenía de los pagos efectuados por empresas para adjudicarse proyectos.

Tras su declaración, el dirigente aseguró ser inocente y negó conocer a la testigo clave Claudia Cortez, quien lo señaló de haber recibido 10 mil dólares personalmente de la exautoridad.

Cuando le consultaron a Rojas si conocía a Cortez, desde cuándo y en qué circunstancias, respondió: "No la he conocida, no la conozco y nunca no la he visto".