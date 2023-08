Edwin Bazan entrega lista de 135 policías presuntamente vinculados al narcotráficos

La Paz

El diputado de Creemos, Edwin Bazán, entregó al Ministerio de Justicia una lista de 135 policías, que supuestamente tienen vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y pidió realizar una investigación.

Una lista que fue entregada por efectivos policiales de forma anónima, según el diputado.

Bazán señaló que los propios efectivos policiales no confían en el alto mando policial, por ello le entregaron a él este documento que contiene información reveladora.

“Los policías patriotas, así se denominan ellos en este documento, me entregaron esta información para que yo pueda coadyuvar en la investigación y la pregunta es ¿por qué no se lo entregaron al comandante nacional de la Policía ? y la respuesta es más que obvia: no confían en los altos mandos de la Policía Boliviana, ni en el mando político del Ministerio de Gobierno, porque son parte del problema y no de la solución”, cuestionó.