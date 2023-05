El alcalde se reunió con la Policía para coordinar sobre el reordenamiento vehicular

Santa Cruz, Bolivia

El alcalde del municipio de Santa Cruz, Jhonny Fernández, sostuvo una reunión la tarde de este martes con el comandante Departamental de la Policía Erick Olguín para coordinar las acciones en el marco del reordenamiento vehicular que se aplicará.

Agregó que en un plazo de 180 días se debe tener un registro total del parque automotor que existe en el municipio cruceño. La Policía será la encargada de realizar los controles y la aplicación de multas en caso de que alguna unidad de transporte no haya realizado el respectivo registro.

Reveló que el 39% del parque automotor que circula en la capital cruceña paga impuestos en otros municipios, situación que se debe regularizar. Además, adelantó que se proporcionará seguridad jurídica a los conductores para que puedan reemplazar sus vehículos antiguos por modelos más nuevos y que se está invirtiendo más de 20 millones en lo que es señaléticas de tránsito.

Dijo que el pago del pasaje se realizará mediante el uso de tarjetas, además de que el transporte público deberá brindar servicio durante las 24 horas del día.

Cuestionado sobre porque representante del transporte no participaron del encuentro, el burgomaestre respondió: “El transporte ha participado de muchas reuniones y si no tenemos que sentar nuevamente lo haremos, no hay problema, pero tampoco podemos (seguir) conviviendo con este mal. Lo que pasa es que se acostumbraron de vivir en la informalidad”.