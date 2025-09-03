TEMAS DE HOY:
Comunidad

El Alto: festival de bandas recauda fondos para mejorar un colegio

Autoridades de la unidad educativa Illimani, pidieron a la población sumarse a la actividad para ayudarlos con la construcción.

Silvia Sanchez

03/09/2025 17:35

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

La unidad educativa Illimani de la ciudad de El Alto, organiza un festival de bandas con el objetivo de recaudar fondos para los trabajos necesarios en la infraestructura del colegio.

“La unidad educativa Illimani tiene muchas necesidades en cuanto a la mejora de infraestructura, de sus aulas, sala de computación, laboratorios de física y química”, señalaron desde la dirección de la unidad educativa.

25 bandas formarán parte de la demostración y piden a todos los vecinos de la zona sumarse para poder lograr su objetivo.

El festival será este 19 de septiembre en el Complejo Fabril, ubicado cerca de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), la entrada tendrá un costo de Bs. 15.

 

