“El atraco ocurrió llegando a mi oficina”, dijo la joven que sufrió el robo de Bs. 400 mil

Santa Cruz, Bolivia

“Llegando a mi oficina ocurrió el atraco. Ellos no me dijeron nada, estaban armados y me persiguieron. Ya he presentado la denuncia”, dijo en una breve declaración ante las cámaras de la Red Uno, la joven fue víctima de un violento atraco en la zona del cuarto anillo, entre la avenida Mutualista y Paraguá.

La mañana de este viernes, dos delincuentes en motocicleta y armados, interceptaron a la joven cuando descendía de un motorizado y le arrebataron 400 mil bolivianos que había retirado de una entidad financiera.

El padre de la víctima se armó de valor y siguió a los delincuentes a bordo de su camioneta hasta embestirlos; sin embargo, lograron escapar en un taxi, desde donde efectuaron disparos e hirieron por la espalda al hombre.

Tanto la camioneta como la moto de los delincuentes se encuentran retenidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), hasta donde llegó el taxista para sentar la denuncia por el hecho.

La Policía ya desplegó efectivos para que realicen operativos y así se logre dar con el paradero de estos antisociales que se presumen están heridos.