"El chofer tenía otras intenciones": Una menor saltó de un trufi para evitar ser secuestrada

Oruro, Bolivia

Una menor que retornaba a su domicilio, tomó un trufi de transporte público para llegar a su hogar, era la última pasajera, se encontraba sola en el motorizado y cuando intentó bajar, solicitando la parada al chofer, este quitó el letrero del minibús.

La menor insistió en que el conductor detuviera su motorizado, pero el chófer con malas intenciones no quiso escucharla. Al percatarse de las malas intenciones del trufista, no tuvo otra opción de saltar del motorizado para no ser secuestrada.

“Bajo esos antecedentes se está realizando la investigación, por un presunto delito de rapto, habida cuenta de que el acusado actuó en base a esa situación”, indicó el Fiscal de Materia, Vladimir Martínez Michaga.

Mientras el trufi estaba en movimiento la pasajera saltó y cayó sobre la capa asfáltica golpeando su cuerpo con fuerza, esto le provocó varias lesiones, la víctima fue trasladada hasta un centro de salud y se espera la valoración de un médico forense.

“El conductor sacó el letrero de su trufi, y continúa su trayecto, evidenciándose la intención de este ciudadano, a efectos de cometer su hecho delictivo”, remarcó el fiscal.