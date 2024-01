El desliz de Daniel Pesce que puso en aprietos su matrimonio

Santa Cruz, Bolivia

Daniel Pesce se reencontró con nuestra querida Grisel Quiroga en el set de "La Noche de la Gri".

En la velada, el reconocido músico, comediante y presentador de televisión compartió algunas anécdotas de su carrera y su vida.

Así, reveló el momento en que olvidó una importante fecha de su matrimonio y prefirió ir a trabajar.

Todo comenzó cuando recibió una llamada telefónica de un hombre y le pedían cantar en un evento especial, se trataba del aniversario de una pareja. Además, le pidieron ir a cantar solo, que esté bien vestido, de forma elegante, y aceptó.

Entonces, le dieron la dirección de un restaurante famoso. El día señalado fue a su compromiso.

"Entro, pregunto al encargado, al que estaba en la puerta, y le digo que vengo a cantar para una pareja. Me habían el nombre de un hombre y una mujer, Gustavo y Claudia. Busca y no había nadie con ese nombre. Me hicieron vestirme, estaba con mi guitarrista, con el atril", recordó.