Santa Cruz, Bolivia

El terrible hecho ocurrió el pasado domingo 26 de agosto, en el barrio Amboró de la zona los Lotes en Santa Cruz, la víctima retornaba del mercado y debía ir en busca de medicamentos para tratar la sinusitis crónica que padece.

Cerca de las 9 y 30 de la mañana, un vehículo de color verde la intercepta y dos personas la acorralan para asaltarla.

“Cuando yo llegaba del mercado directamente me jalaron la cartera, me arrastraron, uno salió por la ventana y me arrinconaron, se llevaron mi celular, mis recetas y las ordenes de inyección que necesito para mi enfermedad”, cuenta muy afligida la víctima.