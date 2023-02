El feminicida de Carla Callaú pidió su libertad aprovechando que su sentencia no fue ejecutoriada

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

A casi cuatro años de su muerte, la familia de la exreina de belleza de Warnes, Carla Callaú, aún no encuentra justicia.

La joven fue asesinada por su pareja Jorge Sneyder Quiroz Wills el 5 de septiembre del 2019, en Cochabamba. El feminicida fue declarado culpable y condenado a 30 años de cárcel en abril de 2021. Quiroz asfixió a Carla al interior de la habitación en la que vivían, ubicada en el municipio de Sacaba.

Sin embargo, ahora pidió salir en libertad, aprovechando que su sentencia aún no fue ejecutoriada en el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre. Su abogado defensor es Jhasmani Torrico -conocido como el “abogado del diablo” o “abogado torturador"- y solicitó la cesación de medidas cautelares. La audiencia estaba programada para hoy.

Carla y Jorge se conocieron en 2018, a través de una amiga en común en Santa Cruz. Luego, iniciaron una relación sentimental. Entonces, el sujeto les hizo creer a la joven y su familia que tenía una buena oportunidad de trabajo en Cochabamba, que tenía un despacho jurídico y que le ofrecieron trabajo como asesor legal en una alcaldía del departamento.

Cargando...

Convenció a la modelo de vivir con él en la Llajta y le aseguró que podría viajar a Santa Cruz al menos una vez al mes. Todo era mentira, Jorge no era abogado, no tenía un bufete y el trabajo que tenía era de guardia municipal. En cuanto llegaron, encerró a Carla y le quitó su celular, no le dejaba hablar con nadie. El día de su muerte, la joven había decidido regresar a su hogar, pero el sujeto no lo aceptó y la asfixió hasta matarla.