Comunidad

El Mañanero adelantó los festejos por el Día de la Mujer en Santa Cruz

El programa matutino de la Red Uno celebró a las mujeres con clases de zumba, música en vivo, comida y consultas médicas gratuitas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/10/2025 11:01

Santa Cruz, Bolivia

El programa "El Mañanero" adelantó los festejos por el Día de la Mujer Boliviana con un evento especial lleno de alegría, salud y sorpresas, realizado en la cancha del Distrito 9, en Santa Cruz.

La actividad reunió a decenas de mujeres del lugar, quienes fueron las protagonistas de una jornada pensada exclusivamente para ellas.

La celebración comenzó con una animada clase de zumba, en la que las agasajadas pudieron activarse y compartir momentos divertidos. También recibieron obsequios especiales y disfrutaron de un grato momento, acompañado de brochetas de carne y una torta preparada especialmente para la ocasión.

Como parte del compromiso social del evento, también se ofrecieron consultas médicas gratuitas en distintas especialidades, incluyendo medicina general, pediatría y ginecología, lo que permitió a las asistentes acceder a servicios de salud de forma directa y sin costo.

La música no faltó en esta mañana especial, con la presentación en vivo de Los Hermanos Vincenti, quienes pusieron ritmo y emoción al festejo.

Nuestros presentadores, Gley Salazar, Juliana Guzmán e Ian Vega, acompañaron toda la actividad, compartiendo con el público y celebrando junto a las mujeres del Distrito 9.

