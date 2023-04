El MAS elimina el requisito de la no militancia de 8 años para ser magistrado

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este martes, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa aprobó un nuevo reglamento para la preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y todo el proceso previo rumbo a las elecciones judiciales de este año, aplicando los ajustes que determinó la Sala Constitucional Primera del Beni.

Entre las modificaciones, se suprimió el requisito de no tener militancia política en los últimos 8 años. Esto, según denunció la oposición, abrirá la posibilidad de que los masistas se postulen renunciando un día antes a su partido.

Específicamente, de los ocho integrantes de la comisión, cinco de los legisladores que pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) decidieron eliminar el numeral 16 del artículo 19 que vetaba la libertad de emitir expresiones políticas, ya que decía: “No haber expresado posturas políticas de manera pública”, y que precisamente motivó un Amparo Constitucional, aceptado por el Tribunal Departamental de Justicia de Beni, reporta la agencia ANF.

En ese sentido, la oposición expresó su rechazó al nuevo reglamento e incluso, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, afirmó que la nueva propuesta se acomodó a la medida del MAS aprovechando el fallo del Amparo Constitucional.

Reveló que también se descartó la exigencia de certificados de procesos disciplinarios que prueben la conducta idónea de los postulantes en sus puestos laborales, además del certificado de antecedentes del Ministerio Público, y la residencia de dos años en el departamento de postulación.

“En vez de mejorar, se han aprovechado de este Amparo para empeorar la norma, acomodando las reglas del juego para beneficio de los postulantes que el Gobierno quiere que gane (…) Ya no se van exigir los certificados. Está clarito que están acomodando las reglas para hacer un peor reglamento del que ya existía”, criticó Alarcón, citado por ANF.

Modificaciones

El requisito 2 del artículo 20 para los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura decía en el anterior reglamento: “No tener militancia en alguna organización política de carácter departamental o nacional al menos ocho años antes del momento de la postulación”. Ahora, el nuevo texto indica: “No tener militancia en alguna organización política”.

Sobre esa modificación, Oscar Balderas, también diputado de CC, dijo que lo más probable “es que las acciones de las futuras altas autoridades judiciales, se guíen bajo criterios políticos antes que estrictamente legales o normativos”.

También manifestó que el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, “no garantizarán imparcialidad en sus funciones que, además, debieran ser independientes de los otros órganos del Estado”.

En cuanto a los requisitos comunes, el oficialismo decidió eliminar los puntos 15, 16 y 17 del reglamento, el primero se refería a no haber sido parte de alguna ONG que será observadora en el proceso. El requisito 16 era la de no haber emitido una opinión política pública -que fue el origen de toda la revisión- y el requisito 17 era tener ciudadanía digital.

Los ajustes fueron aprobados por la mayoría del MAS y con presencia de los legisladores de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, en la tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Mixta de Constitución que se desarrolló con, al menos, tres cuartos intermedios.

Otros requisitos eliminados son: el numeral 12) No haber sido candidata o candidato de organización política, a cargos electivos a nivel nacional, departamental, regional y municipal o en los últimos diez (10) años; el numeral 13) No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente del Estado, Vicepresidente del Estado, Ministras y Ministros de Estado, Senadoras, Senadores, Diputadas, Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y Representantes Parlamentarios Supraestatales.

Tras la aprobación del nuevo reglamento, los requisitos comunes fueron reducidos de 17 a 12. Entre los que se mantienen, está el contar con nacionalidad boliviana, haber cumplido con los deberes militares (solo varones), no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia de violencia ejercida pendiente de cumplimiento, estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral y hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

Comisión Mixta de Constitución prevé recibir postulaciones a partir del viernes

La presidenta de la Comisión Mixta, Patricia Arce, dijo que en el nuevo proceso se prevé la recepción de postulantes a las altas magistraturas del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional a partir del próximo viernes, informa la agencia ABI.

“Estamos previendo que el día viernes 21 de abril ya estaríamos aperturando los libros y a partir de ese día tendríamos 10 días para que los postulantes puedan apersonarse y registrarse”, manifestó la senadora del Movimiento Al Socialismo.

Arce resumió que ante los fallos de los recursos constitucionales que paralizaron el proceso, se resolvió la modificación de 10 artículos: el 3 del marco legal; 12, acompañamiento y asesoramiento técnico; 13, funciones y régimen de los equipos técnicos; 14, carácter de no reelección; 19, requisitos comunes; 20, requisitos específicos; 21, verificación de requisitos comunes y específicos; 24, impugnación; 30, evaluación y 42, número de preseleccionados.

"Hemos hecho los ajustes correspondientes para no tener problemas posteriores, como los que se habían presentado a raíz de un amparo”, dijo.

De acuerdo al cronograma, aún queda pendiente la ratificación en la sesión de Asamblea Legislativa que se debe realizar en los siguientes días. Además la Comisión se fijó un día para aprobar el informe final y después prevén remitir al legislativo para que se apruebe la lista de los candidatos para las elecciones judiciales.

Arce detalló que el nuevo cronograma tentativo a enviarse a Presidencia de la ALP, tiene las siguientes precisiones: La recepción de postulaciones tendría un plazo de 10 días calendario (del 21 al 30 de abril); la publicación de registros, 1 día; verificación de registro de postulantes, 10; publicación escrita de listas de postulantes, 1; presentación de impugnaciones más las resoluciones, 12; publicación en páginas web, 2; evaluación de experiencia y formación profesional, 9; publicación de nóminas de postulantes que pasarán a la evaluación final, 1; evaluación escrita, 5 y, finalmente, para las entrevistas, 7 días calendario.