"Él me hizo un trasplante y cada año lo celebrábamos": Douglas Villarroel recordó a Herland Vaca Diez

Cargando...

Santa Cruz

El doctor Douglas Villarroel, lamentó la gran pérdida de su amigo, colega y médico Herland Vaca Diez, y pidió que sea recordado por lo que hizo, y no en la forma en la que falleció.

“Era un ser noble, brillante, muy inteligente, con una capacidad de hacer diagnósticos imposibles. Querendón de Santa Cruz. Una persona que hizo que la medicina sea mejor. Era valiente, amigo leal, generoso y en su paso por la vida, dejó huella”, afirmó Villarroel con la voz entrecortada.

El galeno, expresó su gran cariño hacia su amigo que también fue su médico. “Él me realizó un trasplante de riñón hace 30 años y cada año lo celebraba junto a él. Este será el primer año que no estará conmigo”, sostuvo el médico.

Villarroel, recordó que pasaron tiempos muy duros, en el inicio de su labor en la realización de trasplante, puesto que tenía que ir a los hospitales para hablar con los familiares de las personas que estaban con muerte cerebral y convencerlos de que donen los riñones.

Cargando...

“Él pasará a la historia. Llegó con un bagaje inmenso. Hizo el primer trasplante a Indira Soruco (1996) e incluso vino hasta el presidente de esa época para presenciar el evento”, sostuvo mientras recordaba la labor de Vaca Diez a quién conocía desde hace 29 años.

Una anécdota que por un momento hizo sonreír al doctor Villarroel, al recordar a su amigo, fue la vez en la que lo llamó y le dijo: “Están haciendo el primer trasplante de corazón…tenes que ir a Cochabamba y convencerlos que te den el riñón para hacer un trasplante. Me fui a Cochabamba y hablé con los médicos; había un donante y a ellos no les interesaba el riñón porque estaban concentrados en el corazón. Cuando entré al quirófano mi preocupación era que no dañen los riñones porque los estaba esperando Herland Vaca Diez”, contó Villarroel.

El médico, aseguró que Herland Vaca Diez era una persona muy sensible. “Yo lo he visto llorar al perder un paciente”, afirmó.

También señaló que, Vaca Diez le gustaba ayudar a las personas e incluso en muchas ocasiones gastaba dinero de su bolsillo para financiar su lucha cívica y su apoyo a la población.

Cargando...