Santa Cruz, Bolivia

En un relato estremecedor, la madre de dos niñas, de 10 y 12 años respectivamente, rompió el silencio para denunciar públicamente la presunta violación perpetrado por su pareja y padrastro de las menores, el sujeto es de profesión odontólogo. Los hechos ocurrieron cuando el hombre llevó a la menor de 10 años a su consultorio, bajo el pretexto de una salida a la tienda, para realizarle toques impúdicos. La otra niña, de 12 años, narró haber sido víctima en un lote baldío tras ser llevada por el mismo individuo.

La madre de las menores expresó su angustia, declarando: “Sucedió cuando salió con la niña, dijo que iba a ir a la tienda, pero se fueron hacia el basurero y ahí fue donde abusó de mi niña. Cuando regresaron, mi niña estaba llorando, temblaba. Me desesperé, grité, le pegué, pero ya había abusado de mi hija”. Entre lágrimas, agregó que, al confrontar al padrastro, este negó los hechos, profundizando el dolor de la familia.

“Cuando regresaron le pregunté, que te pasa mi amor y no podía hablar, solo temblaba y temblaba, luego me dice que él la tocó, le reclamé, le dije porque hiciste eso, todavía se negó y dijo que no le había hecho nada. Mi hija lloraba y me contó que él había abusado de ella, él me violó mamá, en eso grite y la gente salió, pero no me ayudó a agarrarlo y escapó”, agregó entre lágrimas.