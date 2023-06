"El narcotráfico se incrustó en el Gobierno", afirmó el diputado Héctor Arce

Santa Cruz, Bolivia

El diputado del MAS, Héctor Arce, ha expresado su preocupación por la falta de avances en las investigaciones del caso 'narcovuelo' y ha insinuado que el Gobierno podría estar protegiendo a altos funcionarios involucrados en el caso.

“Lamentablemente el narcotráfico se ha incrustado al Gobierno. Es una vergüenza nacional y como con otros hechos de corrupción aquí no va pasar absolutamente nada. Con seguridad van a intentar cerrar este caso o probablemente uno que otro servidor público del nivel más bajo va a ser investigado, pero con los ‘peces gordos’ no va pasar nada”, dijo el diputado en entrevista con el programa Que No Me Pierda.