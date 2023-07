El papá de Kiara tiene las costillas rotas, pero no consigue atención médica

La Paz, Bolivia

El padre de Kiara, la pequeña heroína, está peregrinando por atención médica, luego de sufrir un accidente automovilístico en la carretera a Apolo.

La mañana de este martes, la familia llegó a la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas, pero, según denuncian, no les atendieron.

"Me dijeron que el SUS no cubre nada, aunque era un accidente de tránsito, dijeron que me iba a costar caro y que me vaya a otro lado", dijo Ramiro Oliver.