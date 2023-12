El TCP amplía el mandato de los actuales magistrados, hasta una nueva elección

Bolivia

Este martes 12 de diciembre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dio a conocer una decisión asumida por unanimidad, dando a conocer la inconstitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales.

Por tal motivo las autoridades actuales permanecerán en sus cargos, hasta que se resuelva una nueva elección. La determinación ratificó a los magistrados actuales, de los cuales su mandato debía concluir el 2 de enero del 2024.

Esta situación representaba un vacío legal, porque las elecciones no se realizaron este año, como se tenía previsto. El TCP declaró la inconstitucionalidad, con el argumento de que no se puede dejar sin servicio judicial a la población.

"Este tribunal dispone primero que no se puede delegar a los funcionarios subalternos la transición a partir del 2 de enero, de estas instancias máximas de administración de justicia (...) A partir del 2 enero no se pueden suspender los plazos procesales de todos los expedientes que están en trámite en estos máximos tribunales de justicia, no se puede suspender el servicio de justicia y los derechos del pueblo boliviano (...) Es ante esta situación que se dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del órgano judicial como del TCP, entre tanto no sean elegidas o posesionadas las nuevas autoridades", remarcó Espada.