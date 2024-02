Santa Cruz, Bolivia

Activistas de La Voz Patita denunciaron un caso de maltrato animal que se registró en la provincia de Guarayos del departamento de Santa Cruz.

Una vecina grabó el momento en que una niña de aproximadamente 5 años jugaba con un perrito mediano. Sin embargo, ambos estaban sin ninguna supervisión de personas adultas.

En ese sentido, las acciones de la niña ponían riesgo la vida del animal y la suya propia, ya que ató al perrito con una cuerda en el cuello, luego puso la cuerda alrededor de una rama de árbol y empezó a estirar al animal. Lo que podría haber derivado en la asfixia de la mascota.

"Ella lo ahorca. No es su culpa, pero una niña no puede estar a cargo de un perrito. Queremos llamar a la conciencia de los dueños de animales que, si tienen una mascota en casa, debe estar a cargo de una persona responsable, no de una niña", afirmó la fundadora de La Voz Patita, Diana Méndez.