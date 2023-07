"Ellos son mi luz", refugio de animales requiere apoyo tras accidente de su fundadora

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Gabriela Núñez, una valiente mujer que se ha dedicado durante los últimos nueve años a rescatar animales abandonados, sufrió un accidente que la dejó postrada en cama. Ella es responsable de un refugio que alberga a 110 gatos y 42 perros, quienes ahora se encuentran desamparados por el delicado estado de salud de su rescatista.

Gabriela ya no cuenta con alimento para sus rescataditos y es por ello que pide ayuda a población, pues si la situación no mejora tendrá que cerrar el refugio que está ubicado en la capital cruceña.

La rescatista sufrió una lesión en la cadera que la dejó incapacitada para poder continuar con la tarea de cuidar de sus animales y preparar su comida como lo hacía anteriormente.

Sin voluntarios que la apoyen y con escasez de alimentos y medicamentos para los animales, la situación se ha vuelto cada vez más difícil. Gabriela manifestó: "No sé qué está pasando, no tengo voluntarios y la comida no llega. Me siento desbordada por la situación".

En este momento crítico, Gabriela hace un llamado desesperado a la población para recibir asistencia médica y también para asegurar la continuidad de su refugio. Ella necesita con urgencia alimentos y medicamentos para mantener a los animales sanos y alimentados mientras se recupera de su lesión.

"Les pido a las personas que me ayuden. Yo solía cocinar tres ollas grandes todos los días, pero ahora está fuera de mi alcance. Ellos son mi luz, y sé que puedo hacer mucho más, pero primero debo recuperarme", suplicó Gabriela.

Aquellas personas generosas y solidarias que deseen colaborar y hacer una diferencia en la vida de estos animales indefensos pueden comunicarse al número de celular de Gabriela: 76309730.