Embajador de Argentina participa en la “Marcha por la Patria” convocada por Evo Morales

El embajador de Argentina, Arial Basteiro, participó este jueves, de la tercera jornada de la “marcha por la Patria”, convocada por el expresidente de Bolivia y líder del Movimiento al Mocialismo (MAS), Evo Morales, quien en su alocución manifestó su compromiso en apoyar la marcha en defensa de la democracia.

El diplomático argentino, afirmó además que Evo, Lucho y Bolivia no están solos, agregó que están respaldados por Latinoamérica.

“Evo no está solo, Lucho no está solo, Bolivia no está sola, estamos los demás países de Latinoamérica para acompañar y seguir bregando por la patria grande”, aseveró Basteiro.