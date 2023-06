"Quiero prepararme, quiero estar actualizada": Emma Mojica, a los 83 años quiere estudiar una séptima carrera

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

A los 83 años, Emma Mojica se graduó de su sexta carrera y demuestra que no hay excusas para superarse.

La mujer agradeció a Dios y al sacrificio de sus padres que le inculcaron desde muy pequeña el ser responsable. Recordó que aunque sus progenitores no estudiaron en la universidad, fueron ellos quienes le enseñaron a leer y escribir. En su etapa escolar, adelantó cursos y fue la abanderada hasta estar en secundaria.

Ya en su vida adulta, hizo, hasta el momento, seis carreras. Empezó en la Normal Enrique Finot y concluyó en el Instituto Normal Superior Libertador Simón Bolívar, de La Paz. Luego, al ganar un concurso en Colombia, estudió la carrera de Home Economy (Economía del Hogar con énfasis en Sociología), que hizo en la mitad del tiempo entre Colombia y Puerto Rico. Luego, hizo Ciencias Económicas y Finanzas en la UMSA de La Paz, Derecho en la Uagrm, también Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Santa Cruz.

"El consejo que doy es que no se separen de los libros. Ahora también está la facilidad del internet para buscar información. Uno tiene que tratar de superarse cada día que pasa. Las personas jóvenes que están estudiando carreras deben preocuparse de responder al sacrificio de sus padres y formarse lo mejor posible. Todo es sacrificio en la vida y si uno no se sacrifica, no puede llegar muy lejos", afirmó.

Resaltó que el sacrificio es parte importante de lograr metas.

"Cuando uno quiere estudiar y salir adelante, no hay excusas. Todo cuesta en la vida un sacrificio y hay que sacrificarse. Si uno tiene ya sus objetivos bien definidos, tiene que vencer los obstáculos porque siempre hay tropiezos, pero hay que aprender a caerse y levantarse; ser como el Ave Fénix, que de las cenizas surge. Desde chicos, los padres tienen que inculcar a los hijos ese deseo de querer estudiar", dijo Emma durante la entrevista en El Mañanero.

Contó que de niña leía todo lo que encontraba y así llegó al colegio secundario de una provincia, donde logró ser la mejor alumna. Al terminar esa etapa, su sueño era ser ingeniero porque le gustaban las matemáticas, pero sus padres no aceptaron. Incluso postuló a una universidad de Honduras, pero no recibían mujeres. Emma no se dejó desanimar y decidió estudiar en la Normal, para después trabajar y poder costearse la carrerea de ingeniería.

"Las cosas no son fáciles. No conseguí el trabajo que quería, pero tenía aspiraciones de ser algo más. Entonces, hubo una convocatoria del SAI, Servicio Agrícola Interamericano, que necesitaban personas para poder realizar estudios socioeconómico en diferentes provincias de Santa Cruz. Me presenté, me aceptaron y fui con un grupo a trabajar en Comarapa y todos sus alrededores. A los 8 meses, me hicieron una evaluación y me trajeron a la provincia Andrés Ibáñez, donde había que trabajar con las mujeres, demostrarles que se pueden superar, valorar su trabajo en la producción de alimentos", agregó.

También contó su experiencia en la carrera de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, cuando tuvo que cambiar su forma de vestir y luchar por conseguir un asiento libre. Recordó que le trataron bien y consiguió varias amistades. Además, recordó que tuvo varios docentes que le inspiraron en sus carreras.

A su retorno a Santa Cruz, decidió ingresar la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno e incluso dio el examen de admisión, que aprobó exitosamente.

"Cuando iba a hacer mis trámites y cuando fui al examen, me preguntaban por mi nietecita o nietecito, entonces les decía que yo era la estudiante, no mis nietos", destacó.

Contó que cuando sus compañeros le conocían le cuestionaban si estaba acompañando a sus nietos o si podría aprobar con buenas notas.

"Les decía: 'yo vengo porque quiero prepararme, quiero estar actualizada. Tranquilos, no voy a competir con ustedes ni en la universidad, ni en el campo laboral'. Que digan que hoy yo quiero ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy", resumió.

Emma Mojica Leaños en El Mañanero.

Emma también se emocionó al recibir un ramo de flores que le entregó Ian Vega, a momento de destacar su historia y todo lo que inspira.

"Estoy dispuesta a ayudar en todo lo que me pidan. Quiero que surjan los jóvenes para que mañana tengamos unos profesionales bien formados, que siempre pongan en alto a Bolivia", aseveró.

Asimismo, adelantó que no descarta estudiar una séptima carrera.

"Lo que he estudiado creo que se complementa bien. Existen muchas carreras y lo que yo estoy pensando por ahora, aunque no me gusta comprometerme, no estoy tan segura, pero quisiera hacer una maestría en Relaciones Internacionales porque tenemos que hacer sentir que los bolivianos somos capaces y tenemos que aprender a negociar para que Bolivia no se quede atrás. Cuando participé en reuniones internacionales, no me llamaban por mi nombre, sino que me decían Bolivia, entonces me sentía con más responsabilidad porque yo estaba representando a un país. Eso me inspiraba para seguir adelante", resaltó.

Finalmente, dio un mensaje a todo los bolivianos.

"Aunque las manos por el trabajo llevéis manchadas, tened presente que esas manchas son de orgullo y honradas", finalizó.