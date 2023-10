En ampliado de emergencia, la COB definirá su "última postura" sobre el MAS

Cargando...

La Paz, Bolivia

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado de emergencia, donde fijarán una “última postura” en relación a la situación del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) y su congreso que se lleva adelante desde ayer en la localidad de Lauca Ñ, trópico cochabambino, a convocatoria del expresidente Evo Morales.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, afirmó que hay "mucha preocupación entre los compañeros", por lo que la convocatoria se hizo a pedido de los sindicatos y de las propias federaciones nacionales. "Estamos convocando a un ampliado urgente para tocar estos y otros temas que atingen a los trabajadores”, comentó el dirigente, citado por ABI.

Así, el encuentro se realizará este jueves, 5 de octubre, en el excine Miraflores, de la ciudad de La Paz.

En ese sentido, el ejecutivo anticipó que el ampliado tendrá “mucha repercusión” ya que será el escenario en el que los trabajadores “tomarán la última postura” sobre el instrumento político y la división generada desde la dirección nacional del MAS, liderada por Morales, a quien acusan de marginar a las organizaciones sociales del congreso de Lauca Ñ.

“Eso no decide Juan Carlos Huarachi, no deciden los ejecutivos, deciden las organizaciones nacionales afiliadas a este ente matriz”, aseveró.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi. FOTO/Roberto ARANDA@APGNoticiasBo

Asimismo, lamentó que quienes en el pasado señalaban que los dueños del instrumento político eran las organizaciones sociales, ahora no cumplan con ese precepto, generen división y no acaten lo que determina el Estatuto Orgánico del MAS. Esto porque, al igual que varias de las organizaciones sociales, la COB no acudió al congreso en Lauca Ñ.

“Es por eso que el Pacto de Unidad se siente marginado. Hoy, lamentablemente, se está fracturando a las organizaciones sociales, hoy se ve la división y el paralelismo cuando en su momento se condenaba el paralelismo”, reprochó.

De acuerdo con Huarachi, en el ampliado, las “bases nos dirán cuál va a ser el rumbo y posteriormente lo que se viene el 17 de octubre”, refiriéndose al cabildo que el Pacto de Unidad convocó en la ciudad de El Alto.

También comentó que la COB no tiene tuición en temas internos sobre la relación entre la dirección nacional del MAS y las organizaciones sociales, pero recordó que las tres organizaciones fundadoras del instrumento político; Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa y Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (excolonizadores); son afiliadas y, por ello, serán respaldadas por los trabajadores.

“Son nuestros afiliados y estamos ahí para apoyar, seguramente van a haber muchas acciones políticas”, adelantó.