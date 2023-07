En Chile, anuncian represalias contra transportistas bolivianos por contrabando de vehículos

Chile

Luego de conocerse el robo de un camión desde Calama y que los dueños recibieron disparos cuando intentaban recuperarlo en Challapata, el investigador y rescatista de vehículos, Hugo Bustos, criticó las acciones del gobierno boliviano ante el contrabando de motorizados desde Chile.

Bustos, en un video difundido en redes sociales, arremetió contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificándolo como "inoperante" y, además dijo que los mismos policías a su mando están "involucrados" en estos actos delincuenciales.

En ese contexto, consideró que la situación traerá consecuencias y un conflicto internacional.

Contó que las víctimas lo contactaron el sábado y le informaron que el camión habría ingresado a Bolivia por un paso no habilitado llegando a un pueblo en el altiplano, donde, asevera, se dedican a guardar vehículos robados.

Asimismo, observó que la familia chilena que llegó al país la semana pasada, no debió animarse a ingresar sin ayuda, mucho menos intentar cargar gasolina en una estación de servicio del lugar.

"Hay que tener cierta experiencia para poder operar en esos lugares, creo que esto fue desconocimiento, la ansiedad de todo esto les afectó un poco y el querer recuperar su bien quizás los hizo recurrir a personas, seguir datos. Jamás tienes que acudir a una autoridad en Bolivia porque lo único que haces es que esos tipos den cuenta a los otros que tú andas en Bolivia. No tienes que ingresar por pasos habilitados porque los mismos policías que están ahí avisan que están yendo a recuperar un vehículo robado al tal pueblo. No se arriesguen. Hay que saber saber por dónde salir, dónde tienes que llegar, dónde puedes cargar combustible y dónde no, dónde quedarte si te pilla la noche en la frontera", detalló.