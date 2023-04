En la puerta de la iglesia: detienen a novio que estaba a punto de casarse

Tarija, Bolivia

¡Insólito! La policía detuvo a un novio en la puerta de la iglesia cuando estaba a punto de casarse. El hombre debía asistencia familiar a su anterior pareja, quien ejecutó la orden de aprehensión correspondiente.

El escándalo fue tal que convocaron a otros policías para que pueda controlar la situación.

"Me hicieron parar unos vecinos informándome que aparentemente los policías necesitan apoyo. Me acerqué a verificar y es la ejecución de una orden de aprehensión. Los funcionarios policiales van a proceder de acuerdo a lo que establece la normativa. Mientras no haya una disposición judicial., entonces, se tiene no más que ejecutar", explicó un funcionario policial.