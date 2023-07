En menos de un año, la reserva de divisas se redujo en más de $us 1000 millones

De acuerdo al desglose del informe de las Reservas Internacionales Netas (RIN), emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB), la caída de divisas (dinero disponible en efectivo o depósitos) es de más de $us 1.000 millones, entre abril de este año, y julio de 2022.

De esta manera, el monto de divisas disponbles de las Reservas Internacionales, en julio de 2022, ascendía a $us 1.311,9 millones, mientras que en abril de 2023, se redujeron a $us 310,8 millones. Siendo enero el mes con la caída más fuerte, con un 47%, habiendo pasado de $us 620 millones, el 24 de enero, a $us 372 millones, el 8 de febrero.

Cuadro elaborado por la unidad de Asesoría de Política Económica - Sector Externo, del BCB

En el mismo periodo de tiempo, se evidencia que los Derechos Especiales de Giro (DEG), que es un activo de Reserva Internacional creado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cayeron de $us 526,4 millones a $us 54,4 millones.

Cabe mencionar, que de acuerdo a la definición que brinda el propio FMI, los DEG no son una moneda, sino un activo que se puede cambiar por moneda cuando los poseedores lo necesitan.

Sobre este activo, el BCB apunta que en 2021, Bolivia recibió una asignación de DEG de un valor aproximado de $us 326,4 millones por parte del FMI.

Mientras tanto, el oro se constituye en el único componente de las reservas que experimentó un incremento, pasando de $us 2.428 millones, en julio de 2022, a $us 2.757 millones en abril de 2023.

CAÍDA DE DIVISAS

Para el economista Christian Aramayo, el fenómeno de la caída de divisas en $us 1.000 millones en menos de un año, puede darse por hechos financieros como el pago de la deuda pública, el saldo neto del comercio exterior (es decir, el incremento de las importaciones por encima de las exportaciones) y la fuga de capitales.

Este viernes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó sobre el endeudamiento externo de $us 58,4 millones por mes, durante la gestión del presidente Luis Arce, y aseguró que la "deuda no es mala" por lo que pidío a la Asamblea la aprobación de créditos por un monto global de $us 327,4 millones.

Para Aramayo, asumir más deuda incrementará las divisas, sin embargo, puede tener un efecto nocivo, ya que es un dinero que se debe devolver.

"Es una medida injusta con las generaciones futuras de bolivianos porque ellos no deciden, ni serán necesariamente beneficiados con esos recursos", aseguró.

El Gobierno insta a la Asamblea a aprobar créditos por un valor de $us 327 millones

"LOS FONDOS DEL FMI SALVARON LA GESTIÓN DE ARCE"

Sobre la composión de las RIN, Aramayo observa que las DEG cayeron entre 58% y 76% en los meses de febrero y marzo, pasando de $us 543 millones en enero, a $us 54 millones en marzo.

"Recordemos que los DEG tienen una relación directa con el FMI, por lo que no es descabellado señalar que los fondos del FMI han ayudado a salvar la gestión del presidente Luis Arce", añadió.