"¡En una noche!": Delincuentes roban dos negocios y atracan a un transeúnte

Santa Cruz, Bolivia

Este lunes 9 de octubre en horas de la noche, dos sujetos armados atracaron un restaurante ubicado en la avenida "2 de Agosto", entre el cuarto y quinto anillo, los delincuentes amedrentaron a los trabajadores con armas de fuego para luego llevarse computadoras, celulares y dinero en efectivo para luego darse a la fuga en una motocicleta.

Al lugar llegó personal de la policía para realizar las investigaciones correspondientes. Pero este no es el único hecho de inseguridad, a tan sólo horas otro hecho delictivo se registró en el Barrio "Los Siervos", siendo la víctima una transeúnte.

Una mujer fue atracada por tres hombres que estaban a bordo de un vehículo, quienes la acorralaron y le sustrajeron sus pertenencias. Los vecinos aseguraron que este no es el primer hecho de inseguridad que se registra en la zona, los robos serían frecuentes generando zozobra en la zona.

"Me arrebataron mi cartera, cuando por mi lado pasó un auto azul, traté de alcanzarlos. Corrí con todas mis fuerzas y me encontré con mi cuñada, logramos alcanzarlos. El ladrón me dijo ¿Qué pasó? y se fueron, llegamos hasta la policía para sentar denuncia, pero cuando fuimos no estaban", relató la víctima.