TEMAS DE HOY:
Ruth Nina accidente de tránsito Contrabando

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

EN VIVO: Arriba el avión de Luis Fernando Camacho al aeropuerto de Viru Viru

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recuperó su libertad la tarde de este viernes tras permanecer recluido por casi tres años en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. 

Hans Franco

29/08/2025 18:34

Santa Cruz

Escuchar esta nota

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recuperó su libertad la tarde de este viernes tras permanecer recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, por casi tres años.  Su salida se produjo en cumplimiento de una resolución judicial que modificó sus medidas cautelares, permitiéndole volver a Santa Cruz y retomar sus funciones como máxima autoridad departamental.

A continuación, los principales momentos de la jornada:

14:10 – Camacho abandona oficialmente el penal de Chonchocoro, en medio de expectativa y resguardo policial. Familiares, abogados y simpatizantes lo reciben a las afueras del recinto.

14:30 – Brinda sus primeras declaraciones públicas tras su salida, agradeciendo a Dios, a su familia y al pueblo cruceño por el respaldo durante su detención.

15:05 – El gobernador llega al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, donde debe cumplir con la firma de arraigo, una de las medidas cautelares impuestas en su contra.

15:22 – Camacho firma el documento de arraigo en el TDJ de La Paz y es notificado con la obligación de cumplir horario laboral.

15:42 – Camacho sale del TDJ La Paz y se dirige al Aeropuerto Internacional de El Alto. 

15:50 – Luis Fernando Camacho rumbo al aeropuerto de El Alto para dirigirse a Santa Cruz

15:56 – De camino al aeropuerto de El Alto, en plena autopista Camacho observa banderas cruceñas 

16:11 – Camacho llega al Aeropuerto de El Alto y saluda a la gente que llegó a recibirlo. 

16:55 – El gobernador Luis Fernando Camacho emprende vuelo a la ciudad de Santa Cruz. 

18:12 – Vuelo privado de Camacho a minutos de arribar al aeropuerto de Viru Viru.

18:32 – Arriba el avión de Luis Fernando Camacho al aeropuerto de Viru Viru.

 

 

 

Noticia en Desarrollo...

 

 

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD