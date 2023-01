Enfermos renales mantienen huelga de hambre y advierten con crucificarse por atención médica

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Enfermos renales cumplen su tercer día de huelga de hambre y vigilia este viernes, 6 de enero, piden al Gobierno el convenio con Davosan para poder dializar, advierten con crucificarse si no son escuchados.

“Como no nos atiende el Gobierno nos vamos a crucificar queremos que el ministro (de Salud y Deportes, Jeyson Auza) nos dé una respuesta, porque hasta ahora no nos dicen nada”, manifestó el vocero de los enfermos renales, Marco Antonio Tórrez.

Señalaron que no comprenden porque el Gobierno renueva los contratos con otras clínicas, pero no con Davosan. Además, establecieron que el espacio les brinda los cuidados y la calidad de atención óptima para su tratamiento, pero que el gobierno decidió no renovar el contrato con ellos.

“Que tienen con Davosan, con las otras clínicas ya han firmado contrato y con Davosan no quieren", señaló Tórrez. Ante esto, el contrato que hay entre el Ministerio de Salud y la fundación finaliza el próximo 31 de enero del presente año.

Recordemos que, decenas de pacientes renales se instalaron el pasado miércoles frente a la fundación Davosan, donde realizan una huelga de hambre en la vía pública en la calle Seoane y esquina Santa Bárbara, en Santa Cruz, exigen que el Gobierno firme contrato con esta fundación para que siga prestando el servicio de hemodiálisis a 56 pacientes. Los mismos, piden que no cierren la unidad de diagnóstico que les proporciona el sustento de su salud.