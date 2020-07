Entre 25 y 30 dólares costará la vacuna contra el Covid-19

Cargando...

La compañía estadounidense Moderna que está a la cabeza en la carrera por comercializar una vacuna contra el coronavirus ha adelantado cuál será su precio: entre 25 y 30 dólares por dosis (entre 21 y 25 euros), de forma que el tratamiento, compuesto de dos dosis, oscilaría entre los 50 y los 60 dólares.

Así, 30.000 voluntarios han sido reclutados en 89 lugares del país norteamericano para inyectarles la primera inyección de su vacuna experimental y probar así su efectividad en una muestra amplia de la población.

Las autoridades recuerdan, día a día, que la pandemia no dejará de ser una amenaza hasta que se dé con una vacuna efectiva que lo combata. Pero, una vez se empiece a comercializar con ella, ¿cuánto costará a los gobiernos hacerse con las dosis necesarias?

Según informa el 'Financial Times', la vacuna de Moderna se comercializará por un precio bastante más alto que los acordados la semana pasada por Pfizer y su socio alemán BioNTech.

Concretamente, pretenden venderla a un precio de entre 50 y 60 dólares por ciclo (25-30 dólares por dosis), y se daría prioridad a EE UU y a otros países de altos ingresos, lo que excluye a los países con menos recursos.

Aunque esta cifra no tiene porque ser definitiva, tampoco se acerca a los a 19,50 dólares por dosis acordados por las otras farmacéuticas -Pfizer y BioNTech- que encabezan también la carrera por la vacuna. Igualmente, queda lejos del acuerdo de AstraZeneca con los Países Bajos, Alemania, Francia e Italia, que fijaba en 3 o 4 dólares la dosis.

A pesar de que Moderna ha logrado doblar la financiación gubernamental del fármaco hasta 955 millones de dólares, según anunció este domingo, el presidente de la farmacéutica estadounidense, Stephen Hoge, en un principio, pidió a los compradores -entre los que se encuentra la UE- que se estableciera un precio que tuviera al menos dos dígitos, según desvela el periódico británico.

"No la venderemos a precio de costo", admitía Hoge en una audiencia del Congreso, asegurando que pretendían obtener beneficios con las ventas.

El precio definitivo, no obstante, no podrá establecerse hasta que no se consiga la aprobación de la vacuna(s) que resulte ser efectiva, y dependerá de distintos facotres, como pueden ser la demanda, la necesidad médica o la eficacia.