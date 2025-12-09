Envían a Palmasola a cuatro implicados en balacera del barrio Las Maras

Cuatro personas fueron enviadas con detención preventiva a la cárcel de Palmasola por un lapso de 120 días, tras ser imputadas por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. La investigación se inició luego de una balacera registrada en el barrio Las Maras, en la capital cruceña.

El fiscal asignado al caso, Luis Enrique Cossío, informó que el Ministerio Público presentó la imputación formal sustentando la probabilidad de autoría y los riesgos procesales. “La imputación ha sustentado la probabilidad de autoría, llegando al convencimiento de la autoridad jurisdiccional, y de igual manera se ha demostrado los peligros de obstaculización y de fuga”, señaló.

Con estos elementos, el juez determinó la detención preventiva de los cuatro sindicados mientras avanzan las investigaciones.

“La autoridad jurisdiccional ha determinado la detención preventiva por el lapso de 120 días para los cuatro implicados”, agregó Cossío.

El fiscal adelantó que la investigación continuará con nuevas diligencias para esclarecer por completo lo ocurrido durante el enfrentamiento armado.

“Se tienen citaciones previstas a personas que estuvieron presentes en el hecho”, concluyó.

