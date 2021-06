Epidemiólogos instan a vacunarse ante poca afluencia de gente

Cargando...

El especialista epidemiólogo Virgilio Prieto explicó la importancia que tiene la colocación de la vacuna contra el COVID-19 e indicó que aunque los científicos auguran una cuarta ola, no se puede hablar de ello mientras vivamos en el pico de la tercera ola de la pandemia en el país.

El ex jefe de Epidemiología nacional declaró que hay que seguir confiando que la vacuna es la esperanza e instó a las personas a cuidarse y no descuidar las medidas de bioseguridad, como si no se hubieran vacunado.

Esta jornada de martes el panorama en los ocho puntos de vacunación fue desalentador, pues mientras las autoridades esperaban haber vacunado a más de 7 millones de personas en septiembre, no se ha alcanzado sino la cifra de 7% de personas vacunadas con dos dosis del antiviral.

En Santa Cruz, ha sido muy poca afluencia de personas dispuestas a vacunarse, mientras se están convocando a las personas mayores de 40 años, después de que la jornada del lunes llegaran a la ciudad 27 mil dosis de la vacuna Sputnik V.

Son ocho puntos para la primera dosis y 33 puntos estipulados para la segunda dosis. El secretario departamental de Salud indicó que pedirá que el Ministerio de Salud instruya que se pueda habilitar a otro grupo etáreo.