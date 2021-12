Era el crimen perfecto, hasta que su esposa descubrió que iba a ser asesinada

Tennessee, Estados Unidos

Su vida familiar transcurría normalmente, hasta que una noche que Jerry McDonald de 49 años, se encontraba en estado de ebriedad, su esposa tomó su celular para comunicarse con el trabajo de él, en Erlanger Lifeforce, hospital de Tennessee, y descubrió su macabro plan.

Tomó el celular de Jerry buscando el número de su trabajo, cuando con horror vio mensajes de texto que intercambiaba con otra mujer, así se enteró de un complot que atentaba contra su vida.

Otro de los mensajes que trascendió fue "esa perra vale un millón. Estoy diciendo que la matamos y yo cobro un millón, y vivimos como los reyes y reinas que somos", escribió Jerry.

McDonald intercambió mensajes con una mujer identificada como Vanessa Nelson, de 39 años, y ambos habían diseñado un plan siniestro para beneficiarse tras la muerte de la esposa del hombre de 49 años.

"Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán", insiste Jerry. "No somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no", retrucó Vanessa. Pero el hombre no se dio por vencido y siguió: "A mí tampoco, pero este puede ser un buen camino si así lo decidimos. No estoy bromeando, todo lo que quiero es a ti nena. Es todo lo que me importa".