"Es asesor del ministro Del Castillo": Acusan a García Linera de guardar silencio sobre el Gobierno porque estaría trabajando en un ministerio

Bolivia

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Omar Ramírez, acusó al exvicepresidente Álvaro García Linera de "guardar silencio" respecto al gobierno de Luis Arce porque su esposa, la periodista Claudia Fernández, trabajaría en la empresa estatal de telecomunicaciones, Entel y porque él sería asesor del ministro de Gobierno.

“Su señora esposa trabaja en Entel, por eso el señor (Álvaro García) Linera se hace al de la vista gorda y no quiere emitir ningún criterio en relación a la gestión de nuestro gobierno del hermano Lucho Arce ”, declaró Ramírez en conferencia de prensa.

Ramírez, citado por la agencia ANF, aseguró que próximamente develarán más elementos sobre el tema, respecto al cargo que ocuparía Fernández.

"No quiere cuestionar las debilidades del gobierno, al hermano Lucho porque su esposa trabaja en Entel, porque el mismo Linera es el asesor actual del señor ministro Del Castillo" , apuntó.

Aseguró que por esos motivos no cuestiona al gobierno de Luis Arce, como lo hizo Evo Morales, durante el aniversario del MAS.

"¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no le dice al hermano Lucho sus desaciertos? ¿Qué cosas le ha pedido al hermano Lucho? ¿Qué cosas le ha reflexionado de las debilidades que tiene y las virtudes que tiene nuestro gobierno? Nada, no se ha comunicado el señor Linera con el presidente Luis Arce. Sin embargo, está de asesor, con todo su equipo técnico, del Ministerio de Gobierno. Por esta razón, se limita de observar las deficiencias a nuestro gobierno nacional y, más bien, arremete en contra de quien le ha dado de comer durante 14 años", agregó, según publica Red Unión Noticias.