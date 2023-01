“Es el momento de contar mi verdad”, Nallar manda una carta desde Chonchocoro

Cargando...

La Paz, Bolivia

“Es el momento de poder contar mi verdad”, dice la carta que fue escrita por Misael Nallar desde el penal de Chonchocoro en La Paz. La misiva va dirigida a la opinión pública y la prensa; en ella se declara inocente de todos los hechos con los que se lo relaciona.

Nallar cumple detención preventiva por la muerte de dos efectivos de la policía y un voluntario del Gacip en junio del 2022 en la comunidad Los Cuchis, del municipio de Porongo en Santa Cruz.

“Señores de la prensa y sociedad en su conjunto, me veo obligado a presentar esta carta por la necesidad de ser escuchado, todo este tiempo que llevo preso de manera injusta, se ha atacado sobre hechos relacionados al narcotráfico, se me tilda de pícaro, asesino, de narcotraficante y de otros adjetivos calificativos que no tienen sustentos”, dice parte de la misiva.

Nallar dice “haber sido víctima de comentarios mal intencionados de abogados, fiscales y jueces”, además asegura que está cumpliendo su detención “en un lugar donde no pertenece la investigación” por una decisión judicial que “no fue cuestionada y si aplaudida”.

“Me abren un sinfín de investigaciones para mantenerme detenido, pero cuando quiero ejercer mi derecho constitucional a la defensa se me es negado (…) He solicitado por medio de mis abogados, que se pueda tomar una declaración ampliatoria, pero hasta la fecha no es realizada”, reclama.

La Fiscalía abrió una investigación en contra del ciudadano por legitimación de ganancias ilícitas ya que aseguran que sus “movimientos bancarios” no coinciden con su actividad ganadera.

Este nuevo proceso es cuestionado por el acusado, quien dice que “no se dieron la tarea de buscar o investigar de manera profundad mi actividad lícita, vengo trabajando hace más de 5 años y su investigación solo se enfoca desde el año 2020, todo esto demuestra que no hay un interés por saber la verdad”.

Lanzó una serie de cuestiones “¿Por qué la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Policía, buscan callar mi voz, si soy un simple ciudadano que lo único que ha buscado es progresar en la vida?” Además, preguntó a los abogados que pusieron en agravio su imagen “¿Por qué no muestran pruebas?, lo único que hacen es mellar mi imagen, la de mi familia”.

Pidió a los medios de comunicación revisar los cuadernos de investigación ya que afirma que antes del 21 de junio del año 2022 no existía ninguna investigación en su contra o algún tipo de antecedente policial o penal.

“Lo que no cabe en mi cabeza es el hecho de querer involucrarme en todo lo que sucede, la autoridad máxima del Ministerio de Gobierno, cuando inició el paro cívico en Santa Cruz, dijo que yo estaba gestando todo eso. Por favor, nunca he sido una persona política, tampoco me interesa”, agregó Nallar.

“Como se limita mi expresión, me veo en la obligación de mencionar todo esto, a ustedes, la prensa, porque quiero contar como fue mi aprehensión, quiero demostrar que la investigación no tiene pies ni cabeza, quiero señalar como han sembrado pruebas en mi contra, como han manipulado a personas para brindar falsos testimonios”, concluyó la misiva que fue firmada por el acusado del triple asesinato, Misael Nalar.