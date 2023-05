"¡Es nuestra niña! ¡Estoy desesperado!": Buscan a Génesis Erika Salazar Aguilar de 14 años

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Génesis Erika Salazar Aguilar, una adolescente de 14 años, es buscada de forma desesperada por su padre, luego de haber desaparecido este sábado 20 de mayo, sin volver a tener contacto con su familia desde entonces.

La adolescente fue vista por última vez cerca de las 8:30 del pasado sábado, con su mochila rosa pastel, saliendo de su domicilio ubicado en la avenida Manco Kapac esquina Ollantay con rumbo a la Pastoral del Colegio "La Salle", ubicado en la zona de tránsito. Una cámara de seguridad captó el momento en que caminaba por la calle y no volvió a ser vista.

"No llegó a la Pastoral, recién al mediodía nos dimos cuenta que no estaba, llamamos al celular, este se encuentra apagado. Ese es el peor miedo que tenemos, no queremos pensar que algo malo pasó. Pedimos que sigan difundiendo su imagen (...) ¡No sabemos ya que hacer! Ya no dormimos, no comemos, clamó por ayuda. A ratos siento que me voy a derrumbar", dijo mientras se quebraba el papá de Génesis, Gonzalo Salazar.

Buscan a Génesis Erika Salazar Aguilar de 14 años. Foto: Red Uno

Su familia se encuentra en campaña para dar con su paradero, desde su entorno informaron que Génesis es la hermana menor de seis hermanos, su cabello es de color negro, tiene una tez trigueña son los datos aportados para pedir ayuda por si alguien sabe algo de ella.

A través de medios locales y de las redes sociales, familiares y allegados dieron a conocer un panfleto que tiene la imagen de la menor y números de contacto para aportar datos útiles en la búsqueda desesperada. Cualquier información puedes comunicarte al 684 - 61000.

"Ella era la más mimada en la casa, no entendemos que pudo haber pasado, era nuestra reina y princesa. No sale a la calle sola, es muy dependiente de nosotros, esperamos la colaboración de la población, lo más pronto posible, queremos dar con el paradero de mi hija (...) ¡Ya no puedo más! ¡Es nuestra princesa! ¡Nuestra niña!", dijo desesperado el papá de la adolescente.

La menor perdió hace un año a su mamá y esta época es sensible para ella, su padre y hermanos están desesperados, la buscan por las calles y piden ayuda a organizaciones. Actualmente realizan la recolección de imágenes de cámaras de seguridad cercanas a su vivienda.