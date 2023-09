"Escapó de su agresor": Iracundo siguió a su expareja y le destruyó la casa

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer de 66 años escapó de su expareja, porque era víctima de violencia intrafamiliar, situación que soportó por varios años, cansada y temeroso por su vida se fue del departamento de La Paz y llegó a Santa Cruz.

En la capital cruceña, en la zona de la avenida Virgen de Luján, abrió una pequeña tienda de barrio hace unos meses, para salir adelante. La familia Calizaya nunca esperó que su padre y exesposo de su madre Teófila S. la siguiera.

De acuerdo a las denuncias de la víctima, era constantemente amenazada. “Mi esposo ha quemado todo. Me decía que me va a matar. Te voy a hacer algo, de rodillas me hacía poner, me pegaba y por eso me fui de mi casa”, relató a la Red Uno