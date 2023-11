Escasez de combustible muestra 'fisuras' del modelo económico, según expertos

Cargando...

El país se enfrenta a problemas de abastecimiento de carburantes atribuidos a la especulación del comercio informal, y los rumores en las redes sociales. Asimismo, las evidentes largas filas que se registran en las diferentes estaciones de servicio del país, generan preocupación en sectores productivos, y del transporte.

A Bolivia le ingresa cada vez menos dólares por la exportación de gas, y por el otro lado existe un permanente incremento en la demanda de gasolina y diésel.

Analistas de la Fundación Jubileo, dan cuenta que Bolivia, en lo que va del año, ha registrado un déficit hidrocarburífero que se refleja de la siguiente manera: En exportación de gas el ingreso fue de $us 1.620 millones, mientras que en la importación de combustible se registraron $us 2.200 millones, lo que muestra un déficit o saldo negativo de $us 580 millones.

Ante este panorama económico, voces empresariales y expertos del sector dieron su voz de alerta. Este es el caso del experto en hidrocarburos, Álvaro Ríos, quien planteó aplicar un "precio diferenciado" para aquellos que quieran pagar un precio internacional. Pues algunos de los sectores productivos estarían dispuestos en pagar el precio, "pero con el fin que se pueda garantizar el diésel”.

Otra propuesta tiene que ver con relocalizar la subvención de combustible, para beneficiar solo algunos sectores. También surge la propuesta de ir cambiando la matriz energética en el país, a través del incentivo de compra de vehículos eléctricos.