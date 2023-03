Esposa de Cesar Apaza rompe el silencio; afirma que los compañeros de celda ayudan al dirigente

La Paz

La esposa del dirigente cocalero César Apaza aseguró este martes que, su esposo no recibe ayuda, ni atención médica que lo pueda asistir, afirma que se encuentra en una celda en la cárcel de Chonchocoro y que depende del demás recluso para que le brinden su atención.

Según la esposa de Apaza, él necesita una atención médica especializada para que se recupere, afirma que no le dan un diagnóstico preciso de que es lo que tiene, y por qué no puede sentarse y menos mantenerse en pie.

“Solo nos dice que es un accidente cerebral, no nos dicen tampoco el diagnóstico que tiene, también la defensoría del Pueblo no se pronuncia nada y solamente llaman y fingen ayudarnos, en si no hicieron nada a favor de César Apaza”, aseveró.