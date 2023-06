"Esta reunión es para atacar al gobierno": diputado del MAS abandona encuentro con Evo

Cochabamba, Bolivia

La reunión entre el expresidente Evo Morales y la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) continúa desarrollándose en Cochabamba. También estarían invitados los diputados de este partido. Sin embargo, la mañana de este viernes, el diputado Andrés Flores abandonó el encuentro señalando que solo "están atacando al gobierno" de Luis Arce.

"Esta reunión simplemente es para atacar más al gobierno. Así no vamos a poder dar una solución. Yo siempre he pedido que sean debates y análisis políticos para poder fortalecer al instrumento político , pero esto hoy es más ataque a nuestro gobierno", afirmó Flores al dejar el lugar.

Comentó que si bien existen temas de corrupción, considera que no es la forma de abordarlos, y, por eso, no está de acuerdo con la reunión.

A la vez, observó que su bancada no fue informada sobre el lugar de la reunión y que muchos de sus colegas ya están en Cochabamba, pero no tienen la invitación oficial.

"Hice conocer a nuestro presidente y a la Dirección Nacional sobre el tema de la convocatoria que nos hizo llegar a la bancada nacional, sin definir el lugar. Hasta este momento, hasta esta hora no nos han pasado la nota o el lugar, pero nos dicen que se sabe que la reunión es acá. Nunca hemos tenido una invitación a esta reunión. Nuestros propios colegas diputados están en este momento en la plaza principal, en la terminal, llegando al aeropuerto. Voy a salir a reunirlos. Me están presionando, me están cuestionando porque no tenía un lugar de ubicación de esta reunión. Esa es la molestia de nuestros propios colegios diputados", dijo.