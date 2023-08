Cargando...

Un padre de 73 años vivió lo impensable, denunció que su propio hijo le quitó su casa, aprovechándose de su confianza y que estaba fuera del país. Retornó junto a su hijo de 12 años, intentó ingresar a su domicilio, pero no pudo.

“Esta es la llave de mi candado, cuando llegué a la casa, trato de abrir, pero me doy cuenta que tiene otro candado, me dicen que vaya a Derechos Reales y ahí veo que en Derechos reales ya cambio el título a su nombre”, relató desconsolado el progenitor.

Su hijo le quito el inmueble y además vendió la vivienda, durante su ausencia, aprovechándose de su confianza. Le quitó un lugar donde vivir, a su padre y hermano, a quienes dejó en la calle.

“Esto es un abuso de confianza, yo le he dejado todo, ahí adentro de mi casa tengo mis muebles, mis documentos, mi ropa. Llegué con mi hijo que tiene 12 años y no pude hacer nada”, añadió.

"Estafó a su padre": Se apoderó de su vivienda y lo dejó en la calle. Foto: Red Uno

La abogada del hombre indicó que esta persona fue estafada, porque todo el proceso habría sido realizado con documentación falsificada.

“Las artimañas, como haber falsificado un poder, cuando mi cliente no se encontraba en Bolivia, es que ha logrado transferirse el inmueble en una venta consigo mismo”, explicó la jurista Claudia Zelada.

Buscan recuperar el domicilio y denunciaron violencia psicológica, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

“Estamos iniciando el proceso por violencia psicológica y estamos viendo de ampliarlo por el tema de desapoderamiento del inmueble y también se está haciendo el proceso penal por uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica”, indicó.

Entre lágrimas la víctima aseguró que le dio todo a su hijo y aun no podía creer lo que pasaba. “Le he dado de comer, le he dado de vestir, le he pagado sus estudios y que venga y me haga, esto es increíble”, finalizó.