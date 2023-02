“Estoy en Santa Cruz, no me he ido”, Calvo asegura que no fugará del país

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró este martes, 14 de febrero, que a pesar de los 27 procesos en su contra no fugará de Bolivia y que volverá a ejercer su profesión de médico cirujano proctólogo.

“Todos los bolivianos tenemos temor, aquí no existe la justicia ni el derecho”, aseveró el cívico cruceño.

Calvo ve como sabia la decisión del exministro y abogado, Jerjes justiniano, de resguardarse en otro país.

“Es una persona más que cuidando su derecho, que sabe que se lo van a vulnerar y que el Gobierno quiere amedrentarlo, ha tomado una decisión muy inteligente”, señaló.

El presidente cívico remarcó que no se irá del país: “ Estoy en Santa Cruz, no me he ido, tengo 27 procesos hacen tres años y siempre lo dije voy a estar en Santa Cruz defendiéndome, porque no he cometido ningún delito, así que voy a seguir aquí ”.