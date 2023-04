“Estoy seguro que él no se tiró”, dijo el papá del joven que cayó de un sexto piso

Santa Cruz - Bolivia

En su domicilio están siendo velados los restos mortales de Einar Bilbao, el joven de 25 años que perdió la vida tras caer desde el sexto piso de un edificio en la zona de Equipetrol. Su padre no cree que su hijo se haya quitado la vida e hizo un llamado a las autoridades para descubrir lo que realmente ocurrió.

La Fiscalía reveló que existe un video donde se ve a la víctima compartiendo con un grupo de personas al interior del departamento y que la dueña del mismo habría mantenido una conversación con él, en la que le confesó que quería suicidarse.

“La señorita dijo que era la primera vez que lo había visto y que según él la siguió, pero estuvieron compartiendo en su departamento y de ahí no sabemos (…) Pensamos que hubo algo o alguien me lo tiró porque él no estaba loco para tirarse, yo lo conozco a mi hijo y estoy seguro que él no se tiró”, dijo el papá.