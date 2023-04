Estudiante de medicina estaría acusado por pedofilia

Un estudiante de medicina fue arrestado este jueves 27 de abril, acusado por el delito de pedofilia, el joven fue sacado del centro de salud donde realizaba su internado, para luego ser conducido hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La madre del estudiante aseguró que desconoce el motivo por el cual su hijo de 23 años fue arrestado. “¿Quiero saber que ha pasado? ¿Por qué motivo trajeron a mí hijo? Lo sacaron de su clínica, estaba en el Chapare, me entere la tarde de este jueves (…) No me dejan ver ni hablar una palabra”, indicó la progenitora.