Santa Cruz, Bolivia

En un incidente lamentable que tuvo lugar en la zona de la Pampa de la Isla, una estudiante de 18 años fue víctima de un asalto mientras se dirigía a una entidad financiera para abrir su primera cuenta de ahorro.

Los delincuentes, a bordo de una vagoneta blanca, actuaron sigilosamente y atacaron a la joven en plena luz del día.

Las imágenes captadas muestran a la estudiante caminando por una calle del barrio Los Claveles, sin percatarse de que detrás de ella se desplazaba lentamente una vagoneta blanca ocupada por los criminales. La víctima relató que, aunque notó la presencia del vehículo antes de salir de casa, no le dio importancia, ya que no sospechaba nada fuera de lo común.

Cuando los delincuentes consideraron que era el momento adecuado, uno de ellos descendió de la vagoneta, se cubrió el rostro, y se acercó a la joven. “Sentí que de atrás me abraza y me alza, en ese momento grité pidiendo auxilio”, relató la víctima. “Solo me quedé quieta porque no sabía si tenía un arma de fuego o un cuchillo”, agregó.

La joven fue despojada de su billetera, que contenía 600 bolivianos, y su teléfono celular. Tras el robo, el delincuente regresó rápidamente a la vagoneta blanca, emprendiendo la fuga junto a sus cómplices.

Las autoridades locales están trabajando en la investigación del caso y se espera que se tomen medidas para prevenir futuros episodios similares.